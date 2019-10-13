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Fransız Fırkateyni 7’nci parselde

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Fransız Fırkateyni 7’nci parselde
Fransız Fırkateyni 7’nci parselde

 Rum basını, Fransa ile Güney Kıbrıs’ın dünden itibaren Kıbrıs açıklarında büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirmekte olduğunu, böylelikle Fransız fırkateyninin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 7’nci parselde bulunduğunun da doğrulanmış olduğunu yazdı.

Alithia gazetesi: “Fransız Savaş Fırkayeynleri 7’de – Fransız-Kıbrıs Büyük Askeri Tatbikatı Dünden Beridir İcra Ediliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, mevcut durumun militarizasyonundan yana olmadığı yönündeki açıklamalarına karşın Rum hükümetinden bir kaynağın dün ilk kez, Fransız fırkayeteyninin Türkiye’nin “Yavuz” sondaj gemisinin de bulunduğu 7’nci parselde olduğunu doğruladığını iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinden bir kaynağın Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, müdahil ve etkilenen ülkeler olan Fransa ve İtalya’yla sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre söz konusu kaynak, Fransız deniz kuvvetlerinin bölgedeki varlığının neredeyse kesintisiz olduğunu dile getirdi.

Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un Cuma günü Yunan medyasına yaptığı açıklamalarda Fransa’nın 7’nci parsele fırkateyn göndereceği konusunda bilgilendirildiğini ve İtalyan fırkateyninin de bölgeye gitmesi ihtimalinin bulunduğunu söylediğini hatırlattı. Gazete, bununla birlikte, Rum hükümetinin şu ana kadar İtalyan fırkateyninin varlığına ilişkin bir açıklamada bulunmadığını vurguladı.

Gazete, Fransa-Güney Kıbrıs askeri tatbikatına ilişkin açıklamanın ise ilk olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly tarafından, “twitter” hesabından duyurulduğunu kaydetti.  Haberde, Parly’nin açıklamasında, “Fransa-Kıbrıs deniz kuvvetlerinin, Kıbrıs’ın karasularında, mükemmel bir işbirliği çerçevesinde askeri tatbikat gerçekleştirmekte olduklarını” söylediği aktarıldı.

Parly ayrıca, “AB üyesi olan Kıbrıs’ın, egemenlik alanı içerisinde yer alan sularda kendi yetkilerini garanti altına almasına imkan tanımak istediklerini” ifade etti.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de sonrasında yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikatın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki haklarını uygulaması konusunda önemli mesajlar içerdiğini” belirterek “ Türkiye’nin hukuksuzluğunun, siyasi, hukuki ve diplomatik yollarla sona erdirilmesi yönündeki çabalarının devam edeceği” mesajını verdiğini yazdı.

Rum hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak söz konusu tatbikata değindi.

Habere göre Prodromu, söz konusu tatbikatın, iki ülkenin yakın işbirliği çerçevesinde olduğunu belirterek “Fransa, AB’nin bütünlüklü tutumu temelinde, egemenlik haklarını uygulaması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni destekliyor” ifadesini kullandı.

AKEL: “YANLIŞ İZLENİM YARATILMAMALI”

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Fransız fırkateyninin olası gelişi üzerinden yanlış mesajların gönderilmemesi gerektiğini” açıkladı.

Kiprianu, fırkateynin “herhangi bir askeri çatışmaya katılmak için gelmediğini ve insanlarda yanlış izlenimler yaratılmasının doğru olmadığını” ifade ederek MEB’deki sorunların tek çözümünün özlü müzakerelerin başlaması olduğunu” vurguladı.

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