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Fransız gazeteci Mali'den sınır dışı edildi

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Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger'in Mali'den sınır dışı edildiği açıklandı.
Fransız gazeteci Mali'den sınır dışı edildi

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger'in Mali'den sınır dışı edildiği açıklandı.

Jeune Afrique'ten yapılan açıklamada, Paris'te ikamet eden ancak 6'yı 7 Şubat'a bağlayan gece, Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaşan gazeteci Benjamin Roger'in kaldığı otelde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Roger'nin geçerli bir vizeyle ülkeye girdiği ve gazeteci kimliğini gizlemediği vurgulanan açıklamada, Fransız gazetecinin polis merkezindeki sorgusunun ardından sınır dışı edildiği ifade edildi.

 

Mali, Fransa Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi

 

Mali'de en son 2018'de Fransız RFI radyosu muhabirinin akreditasyonu iptal edilmiş, o tarihten bu yana hiçbir gazeteci sınır dışı edilmemişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, geçen ay, yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

Fransa ile Mali arasında gerginlik

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar, son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimdeki cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.

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