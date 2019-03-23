Fransız Kültür Derneği Etkinliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fransızca Ortak Dersler Koordinatörü öğretim görevlisi Aslı Bolat ile İngiliz Dili Edebiyatı öğrencileri, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin 15. Francophonie ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir gecesine katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Fransız Kültür Derneği tarafından düzenlenen şiir gecesine, Aslı Bolat ile birlikte İngiliz Dili Edebiyatı öğrencilerinden Jaehyeok Lee, Ecem Öztürk, Fariza Farid Memon ve İngilizce Öğretmenliği bölümünden Saida Shadyyeva katıldı.
Irkçılığa Karşı Birlik Çağrısı Temalı Şiir 4 Farklı Ülkeden Öğrenciler Tarafından Okundu…
Gecede ırkçılığa karşı birlik olunması gerektiğinden bahseden Jacke Criti simli Fransız şairden ‘Partage’ adlı şiir, 4 farklı ülkeden öğrenci tarafından okundu. Gece sonunda etkinliğe katılanlara sertifikaları verildi.
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği her yıl Fransa ve Fransızca dilinin konuşulduğu ülkelerde Mart ayı içerisinde kutlanan “Francophonie” (Fransızca Konuşanlar Bayramı) çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.
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