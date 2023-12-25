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Futbol Maçında Çıkan Tartışmada Ciddi Darp

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Futbol Maçında Çıkan Tezahürat Kavgası: M.D., Bira Şişesiyle Yaptığı Saldırıyla B.Y.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti, Hukuki Süreç Başladı
Futbol Maçında Çıkan Tartışmada Ciddi Darp

Futbol Maçında Şiddet Patladı: Tezahürat Yüzünden Çıkan Tartışmada M.D., Bira Şişesiyle B.Y.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti!

Gazimağusa'da, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 16:00 sıralarında gerçekleşen olayda, kendi futbol takımı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle M.D.(E-26), tasarrufunda bulundurduğu bira şişesi ile B.Y. (E-18)'nin başına vurarak adı geçen şahsı ciddi şekilde darp etti. Şiddet olayının ardından M.D. hakkında başlatılan yasal işlem sürerken, emniyet güçleri olayı araştırmak ve adalete teslim etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor. Şiddetin sebepleri ve mağdurenin sağlık durumuyla ilgili detaylı inceleme devam etmektedir.

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