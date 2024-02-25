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Futbolda dünün sonuçları ve maç programı

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Aksa Süper Ligi 20. Hafta
Futbolda dünün sonuçları ve maç programı

Aksa Süper Ligi 20. Hafta
Lefke – Mesarya: 1-1
China Bazaar Gençlik Gücü – Yenicami: 0-0
Cihangir – MTG: 0-1
Yeniboğaziçi – Pera Larnaka Gençler Birliği: 1-4

Bugün – 14.00
TOL – Küçük Kaymaklı: (Hüseyin Eyyüpler)
Miracle Karşıyaka – Alsancak Yeşilova (Mustafa Öztugay)
Tremeşeli Holding Dumlupınar – Göçmenköy (Evren Karademir)
Çetinkaya – DTB (Kerem Eran)

Aksa Birinci Ligi
Ünimar Maraş – Gönyeli: 0-3
BÜY – Lapta: 0-2
Ozanköy – Binatlı: 1-4
Hamitköy – Mormenekşe: 1-0
Geçitkale – Esentepe: 3-4

Bugün – 14.00
Düzkaya – GHE (Tufan Çerçioğlu)
Miracle Değirmenlik – Yalova (İsmail Ercan)
Mustafa Hacıali Yılmazköy – Dems. Cons. Çanakkale (Utku Hamamcıoğlu)

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup
T. Ersalıcı Dikmen – Ortaköy: 1-2
Vadili – Gülgün Süt Düzova: 4-3
Karaoğlanoğlu – Atoll Kozanköy: 1-3

Bugün
10.45: Bostancı Bağcıl – Mevlevi (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00: Demirhan – Denizli (Burak Yiğit)

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Tuzlaspor – Mehmetçik: 5-0
Türkmenköy – İncirli: 0-1

Bugün
10.45: Pile – German Gold Akova (Arif Malek)
14.00: Zella Estate Yenierenköy – Dörtyol (Halil Atlar)
14.00: Kaplıca Karadeniz 61 – Northernland Dipkarpaz (Abdullah Genç)

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