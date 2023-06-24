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Futbolda Ligler 23 Eylül'de başlayacak

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Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan Hasan Sertoğlu sezon planlaması ile ilgili bilgi verdi.
Futbolda Ligler 23 Eylül'de başlayacak

Süper Lig ve Birinci Lig'in 23 Eylül tarihinde başlayacağı duyuruldu.

İlk resmi müsabaka Süper Kupa finali ile olacak. 15 Eylül'de Mağusa Türk Gücü ile Türk Ocağı karşı karşıya gelecek.

 

Transfer tarihleri uzatılmayacak
3 Temmuz Pazartesi transfer dönemi başlayacak. 11 Ağustos'ta bonservisli transferin, 8 Eylül tarihinde de kiralık transfer döneminin sona ereceği belirtildi.
Yabancı transfer döneminin ise liglerin başlamasına üç gün kala 20 Eylül tarihinde son bulacağı açıklanırken, KTFF Başkanı Sertoğlu hiçbir transfer tarihinin değişmeyeceği konusunda kulüplere uyarıda bulundu.

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