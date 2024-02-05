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SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor

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İngiltere donanmasındaki Tip 45 sınıfı muhrip gemilere, kaynak eksikliği nedeniyle füze yerleştirilemediği ortaya çıktı. Bu savaş gemilerinin baş kısmı normalde seyir füzeleri fırlatmaya yönelik olarak tasarlanmıştı.
Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor

Telegraph'ta yer alan haberde, donanmaya ayrılan kaynağın yetersiz olması nedeniyle bu gemilere füze fırlatma sisteminin yerleştirilemediği, buna ayrılan alanların spor salonu yapıldığı belirtildi.

Gazete, geminin içinde kara füzelerinin bulunması gereken yere konan koşu bantlarının fotoğrafını da paylaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir savunma kaynağı, "Savaş gemilerinde bulunan herhangi bir boşluk çok kıymetlidir. Bu nedenle uygun boşluğa genelde spor aletleri yerleştirilir. Çünkü operasyonel kullanım için o alan lazım olduğunda bu aletler kolayca kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

Telegraph geçen hafta yayımladığı haberde, İngiltere donanmasına bağlı HMS Diamond savaş gemisinin ateş gücü eksikliği nedeniyle Husiler'e ait kara noktalarını vuramadığını ortaya çıkarmıştı.

ABD, İngiltere donanmasına kaynak ayrılmasını istiyor

Haberde İngiltere donanmasının son dönemde ABD donanmasının gerisinde kaldığına dikkat çekilmiş ve Yemen'deki birçok hedefin Amerikan gemileriyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro da geçen hafta konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ABD ve İngiltere'ye yönelik yakın vadeli tehditlerin arttığını söylemiş ve İngiltere donanmasına ayrılacak kaynağın artırılmasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

İngiltere donanmasındaki muhrip gemiler, diğer savaş gemilerine ve karadaki hedeflere sadece geminin ön kısmına yerleştirilen toplarla ateş edebiliyor. ABD donanmasındaki benzer gemilerdeyse kara hedefleri için güdümlü Tomahawk füzeleri yer alıyor

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