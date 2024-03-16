  • BIST 8828.7
  • Altın 2227.175
  • Dolar 32.124
  • Euro 35.1117
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

G-7'den İran'a uyarı: Rusya'ya füze verirsen yeni yaptırımlar yolda

» »
Amerika Birleşik Devletleri ve G-7 grubundaki müttefikleri, ortak açıklama yaparak İran'ı, Rusya'ya balistik füze sağlama planını ilerletmesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağı konusunda uyardı.
G-7'den İran'a uyarı: Rusya'ya füze verirsen yeni yaptırımlar yolda

Amerika Birleşik Devletleri ve G-7 grubundaki müttefikleri, ortak açıklama yaparak İran'ı, Rusya'ya balistik füze sağlama planını ilerletmesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağı konusunda uyardı.

Joe Biden yönetimi, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın azalan silah stoklarını yenilemek için çaba harcadığını ve bu çerçevede İran'dan yakın menzilli balistik füzeler talep ettiğini iddia ediyor.

Washington, henüz füzelerin İran'dan Rusya'ya geçtiğini teyit etmedi. Ancak ABD'li yetkililer İran makamlarının bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarından endişe duyduklarını dile getiriyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, G-7 ülkelerinin üzerinde düşündüğü yaptırım eylemlerinden biri, İran'ın ulusal havayolu şirketi Iran Air'in Avrupa'ya uçuşlarını yasaklamak.

Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın bulunduğu G-7 grubu ülkelerinin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, "İran'ın Rusya'ya balistik füze veya ilgili teknolojileri teslim etmeye başlaması durumunda, önemli yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere hızlı ve koordineli bir şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

İran'ın BM Misyonu ise geçen ay yaptığı açıklamada balistik füze satışını engelleyecek herhangi bir yasal kısıtlama bulunmadığını ancak "Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmanın ahlaki bir yükümlülük olduğunu" belirtmişti.

ABD ve Avrupa halihazırda İran'a karşı bireyleri hedef alan ve Tahran'ın ticaret, finansal hizmetler, enerji, teknoloji ve diğer sektörlere erişimini sınırlayan kapsamlı yaptırımlar uyguluyor. 

İran'a yönelik yaptırımlar, ABD'nin şu ana kadar herhangi bir ülkeye uyguladığı en geniş ve kapsamlı yaptırımlar olup binlerce kişi ve kuruluşu hedef alıyor. 

Biden yönetimi, ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbarat yetkililerinin Rusya-İran anlaşmasının tamamlanmadığını tespit ettiklerini ancak Rusya'nın İran'dan füze almak için yürüttüğü müzakerelerin aktif bir şekilde ilerlediğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

Beyaz Saray'ın iddiasına göre İran, eylül ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya bir dizi balistik füze sistemlerini göstermek üzere Tahran'da ağırladı.

ABD ve diğer müttefikleri, İran'a balistik füzelerle ilgili malzemelerin tedarikini, satışını veya transferini engellemeyi amaçlayan adımları daha önce atmışlardı. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Viyana'da düzenlenen bir basın toplantısında "İran'a bunu yapmaması için çok net mesajlar gönderdik, bu konu birçok ülke arasında önemli bir tartışma konusu" diye konuştu. 

Biden yönetimi Kremlin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta ihtiyaç duyduğu silahlar için İran ve Kuzey Kore'ye bağımlı hale geldiğini öne sürüyor. Bu iddialarını istihbarat raporları ile kanıtlamaya çalışıyor. 

Rusya, Kuzey Kore'den balistik füzeler satın aldı ve Ukrayna'ya karşı kullandı. Ukraynalı yetkililer ise, Rus güçleri tarafından konuşlandırılan Kuzey Kore füzelerinin sık sık hedefi ıskaladığını öne sürüyor. 

Beyaz Saray'a göre Rusya İran'dan yüzlerce tek yönlü (kamikaze) saldırı insansız hava aracı ve insansız hava aracı üretimiyle ilgili ekipman aldı. 

Ayrıca Biden yönetimi, Tahran'ı, Moskova'nın doğusunda bir insansız hava aracı üretim tesisi kurmak için Rusya'ya malzeme sağlamakla da suçladı.

İran önce Rusya'ya insansız hava aracı tedarik ettiğini reddetti. Daha sonra Rusya'nın Ukrayna işgali başlamadan kısa bir süre önce az sayıda sattığını kabul etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza13 Mart 2024 Çarşamba 14:42
  • Moldova: Merkezi yönetim ile Gagauz Türkleri arasındaki ilişkiler geriliyor13 Mart 2024 Çarşamba 11:34
  • Putin: Rusya nükleer savaş için hazır, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesini müdahale sayarız13 Mart 2024 Çarşamba 10:14
  • Rusya seçime gidiyor: 'Rakipsiz' Putin'in 6 yıl daha görevde kalması bekleniyor11 Mart 2024 Pazartesi 20:26
  • Japonya işçi açığını kapatmak için belli alanlardaki yabancı sınırını iki katına çıkaracak06 Mart 2024 Çarşamba 21:13
  • Rusya: Çin'le birlikte Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyoruz06 Mart 2024 Çarşamba 20:12
  • Rusya ile Çin, Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planlıyor05 Mart 2024 Salı 18:32
  • Singapur beyaz yakalı yabancı istihdam kurallarını yeniden sıkılaştırıyor05 Mart 2024 Salı 14:38
  • Batı, Rus ekonomisine neden darbe vuramadı?04 Mart 2024 Pazartesi 19:10
  • Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya, 2045'e kadar ilk 5 ekonomi arasına girme hedefine ulaşabilir mi?02 Mart 2024 Cumartesi 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti