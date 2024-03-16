G-7'den İran'a uyarı: Rusya'ya füze verirsen yeni yaptırımlar yolda

Amerika Birleşik Devletleri ve G-7 grubundaki müttefikleri, ortak açıklama yaparak İran'ı, Rusya'ya balistik füze sağlama planını ilerletmesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağı konusunda uyardı.

Joe Biden yönetimi, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın azalan silah stoklarını yenilemek için çaba harcadığını ve bu çerçevede İran'dan yakın menzilli balistik füzeler talep ettiğini iddia ediyor.

Washington, henüz füzelerin İran'dan Rusya'ya geçtiğini teyit etmedi. Ancak ABD'li yetkililer İran makamlarının bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarından endişe duyduklarını dile getiriyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, G-7 ülkelerinin üzerinde düşündüğü yaptırım eylemlerinden biri, İran'ın ulusal havayolu şirketi Iran Air'in Avrupa'ya uçuşlarını yasaklamak.

Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın bulunduğu G-7 grubu ülkelerinin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, "İran'ın Rusya'ya balistik füze veya ilgili teknolojileri teslim etmeye başlaması durumunda, önemli yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere hızlı ve koordineli bir şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

İran'ın BM Misyonu ise geçen ay yaptığı açıklamada balistik füze satışını engelleyecek herhangi bir yasal kısıtlama bulunmadığını ancak "Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmanın ahlaki bir yükümlülük olduğunu" belirtmişti.

ABD ve Avrupa halihazırda İran'a karşı bireyleri hedef alan ve Tahran'ın ticaret, finansal hizmetler, enerji, teknoloji ve diğer sektörlere erişimini sınırlayan kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

İran'a yönelik yaptırımlar, ABD'nin şu ana kadar herhangi bir ülkeye uyguladığı en geniş ve kapsamlı yaptırımlar olup binlerce kişi ve kuruluşu hedef alıyor.

Biden yönetimi, ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbarat yetkililerinin Rusya-İran anlaşmasının tamamlanmadığını tespit ettiklerini ancak Rusya'nın İran'dan füze almak için yürüttüğü müzakerelerin aktif bir şekilde ilerlediğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

Beyaz Saray'ın iddiasına göre İran, eylül ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya bir dizi balistik füze sistemlerini göstermek üzere Tahran'da ağırladı.

ABD ve diğer müttefikleri, İran'a balistik füzelerle ilgili malzemelerin tedarikini, satışını veya transferini engellemeyi amaçlayan adımları daha önce atmışlardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Viyana'da düzenlenen bir basın toplantısında "İran'a bunu yapmaması için çok net mesajlar gönderdik, bu konu birçok ülke arasında önemli bir tartışma konusu" diye konuştu.

Biden yönetimi Kremlin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta ihtiyaç duyduğu silahlar için İran ve Kuzey Kore'ye bağımlı hale geldiğini öne sürüyor. Bu iddialarını istihbarat raporları ile kanıtlamaya çalışıyor.

Rusya, Kuzey Kore'den balistik füzeler satın aldı ve Ukrayna'ya karşı kullandı. Ukraynalı yetkililer ise, Rus güçleri tarafından konuşlandırılan Kuzey Kore füzelerinin sık sık hedefi ıskaladığını öne sürüyor.

Beyaz Saray'a göre Rusya İran'dan yüzlerce tek yönlü (kamikaze) saldırı insansız hava aracı ve insansız hava aracı üretimiyle ilgili ekipman aldı.

Ayrıca Biden yönetimi, Tahran'ı, Moskova'nın doğusunda bir insansız hava aracı üretim tesisi kurmak için Rusya'ya malzeme sağlamakla da suçladı.

İran önce Rusya'ya insansız hava aracı tedarik ettiğini reddetti. Daha sonra Rusya'nın Ukrayna işgali başlamadan kısa bir süre önce az sayıda sattığını kabul etti.