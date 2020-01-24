Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine neden "hayır" dediklerini açıkladı

Toplantının Ardan Turan ekseninde gelişen tartışmalar nedeniyle yapıldığını söyleyen Cengiz, "Sayın hocamızın bu söyleminden bu yana sizlere canlı yayında açıkladığım tek bir şey var. Bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Arda'nın transfer edilmesi için yönetimle görüştüğünü ancak bu talebinin kabul edilmediğini açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Cengiz konu ile ilgili şunları söyledi: