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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine neden "hayır" dediklerini açıkladı

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın kulübe transferine neden "hayır" dediklerini açıkladı ve kararın yönetim kuruluna ait olduğunu söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine neden "hayır" dediklerini açıkladı

Toplantının Ardan Turan ekseninde gelişen tartışmalar nedeniyle yapıldığını söyleyen Cengiz, "Sayın hocamızın bu söyleminden bu yana sizlere canlı yayında açıkladığım tek bir şey var. Bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Arda'nın transfer edilmesi için yönetimle görüştüğünü ancak bu talebinin kabul edilmediğini açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Cengiz konu ile ilgili şunları söyledi:

Biz teknik kadronun istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda konusuna gelene kadar. Biz camianın yansımasıyız, camia ve taraftar ne diyor biz ona bakarız. Arda ile ilgili süreç içerisinde gelmiş bir şey yok. Sadece konuşarak ve sosyal medya üzerinden gerçekçi olmadan bir futbolcu transferi ile ilk defa karşılaşıyorum. Sayın hocamıza hem telefon ile hem yüz yüze gündemimizde olmadığını söyledim. Arda Turan şu an ki transfer gündemimizde yok. Ben hep bu konu hakkında konuşmaktan bıktım. Bu konunun kapanmasını istiyorum. Bizde artık yönetim olarak çıkan haberlerden çok rahatsızız. Arda Galatasaray'a büyük emekler vermiş, katkılar vermiş ve Galatasaray sayesinde buralara gitmiş bir kardeşimiz. Ona yaşamında hayırlı, sağlıklı yıllar diliyorum"

 
 
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