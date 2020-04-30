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Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı

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Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı
Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı

Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı, koronavirüs çıkmadı

İşte o açıklama;

 

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