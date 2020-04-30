Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı, koronavirüs çıkmadı
İşte o açıklama;
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. pic.twitter.com/RdQMafkSeL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 30, 2020
Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 30, 2020
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