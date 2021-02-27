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Galatasaray seriyi koruma peşinde

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Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini BB Erzurumspor karşısında sürdürmeye çalışacak.
Galatasaray seriyi koruma peşinde

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini BB Erzurumspor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Ligde son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Erzurum'da kaleci Szumski ile orta saha oyuncusu Boumal bu maçta cezaları nedeniyle yoklar. Konuk ekipte Obertan, Oltan ve El Kabir'in sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed

BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Teikeu, Da Costa, Leo, Buğra, Omolo, Emrah, Aatif, Novikovas, Gomes

OPTA istatistikleri

BB Erzurumspor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray (2G 1B), rakibini konuk ettiği tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı (Eylül 2018'de 1-0).

  • Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 15 maçı kaybetmeyen Galatasaray (12G 3B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor'dan aldı (1-2).

  • Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına rakip olduğu 16 maçın sadece birini kazanabilen BB Erzurumspor (5B 10M), tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek aldı.

  • Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta puan kaybetmeyen Galatasaray, en son Aralık 2019-Mart 2020 arasında sekiz maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

  • Mesut Bakkal göreve geldikten sonra çıktığı beş deplasman maçında 10 puan toplayan BB Erzurumspor (3G 1B 1M), sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında 6 puan toplayabilmişti (2G 5M).

  • Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım olan Galatasaray (12), 2014/15'ten bu yana sadece bir sezonda daha yüksek sayıya ulaştı (2017/18'de 14).

  • Bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de maçların ilk yarılarında kaydeden Emre Kılınç, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da BB Erzurumspor karşısında Galatasaray'ı öne geçiren golü atmıştı (20. dakika).

  • BB Erzurumspor santrforu Oltan Karakullukçu, bu sezon Süper Lig'de attığı tüm golleri oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti (4). Bir Süper Lig sezonunda daha fazla gol kaydeden son yedek oyuncu Mustafa Pektemek (2016/17'de 5 gol).

  • Mesut Bakkal'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Fatih Terim (Aralık 2012'de Galatasaray 1-3 Karabükspor), daha sonraki üç karşılaşmada meslektaşına puan vermedi.

  • Galatasaray'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını toplam 14 gol yiyerek kaybeden Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılı ekipten üst üste dört yenilgi almadı.

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