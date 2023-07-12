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Galatasaray'la anlaşan Angelino İstanbul'a geliyor

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Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Angelino, saat 15.00'te İstanbul'da olacak.
Galatasaray'la anlaşan Angelino İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde övgüyle bahsettiği Leipzig'in sol beki Angelino, sarı kırmızılı takıma transfer olmak üzere.
Galatasaray'ın transferi konusunda Alman kulübü Leipzig RB ile anlaştığı İspanyol oyuncu bugün saat 15.00'te İstanbul'a geliyor. 

35 MAÇTA 1 GOL, 12 ASİST

Başarılı oyuncu geçen sezon 35 resmi maça çıkarken 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. 

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Angelino hakkında yaptığı açıklamada, "Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Leipzig - Başakşehir maçında bize karşı oynadı ve 2 gol attı. Ofansif yönü çok etkili." ifadelerini kullanmıştı.

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