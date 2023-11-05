Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

İLK YARI

7.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10.dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43.dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46.dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

47dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

59.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

70.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

76.dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

86.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A KARŞI LİGDE 26 MAÇ SONRA SAHASINDA KAYBETTİ

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI'NIN GELMESİNİN ARDINDAN İLK KEZ GOL YEDİ

Nenad Bjelica'nın ardından Trabzonspor'a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.

FENERBAHÇE KALESİNDE İLK KEZ 3 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta yalnızca iç sahada oynanan Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'den 1 gol yerken, diğer 2 maçta ise kalesinde 2'şer gol görmüş ancak bu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Trabzonspor müsabakasında yediği 3 golle, bu sezon en çok gol yediği maçı izletti.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE İKİNCİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamadı. Sarı-lacivertli takım ligin 4. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, bu müsabakada ilk golü kalesinde görmüştü. Adam Buksa'nın 31. dakikada attığı gole ilk yarının uzatma dakikalarında Dzeko'yla karşılık veren Fenerbahçe, daha sonra İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi Trabzonspor mücadelesinin 10. dakikasında Onuachu'nun kafa golüyle maçta geriye düşerken, bu sezon ligde ikinci kez mağlup duruma düşen taraf oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurarken, rakibine de bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşattı.

İSMAİL YÜKSEK İKİNCİ KEZ KIZARDI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olduğu mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 10 dakika sonra ise ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İsmail Yüksek, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 78. dakikada ilk sarı kartını görüp, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI, TAKIMI TRİBÜNLERE ÇAĞIRDI

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünler karşılaşmanın ardından takımı alkışladı.

Lige 10'da 10 yaparak başlayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk puan kaybını yaşarken, taraftarlar maçın ardından oyuncuların lehine uzun süre tezahüratta bulundu.