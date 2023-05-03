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Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay Kaymakamlık görevine atanan Keser'i ziyaret etti

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser’i ziyaret etti
Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay Kaymakamlık görevine atanan Keser'i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Başkan Uluçay ziyarette yaptığı konuşmada, Gazimağusa Kaymakamlığı personeli ile dayanışma içerisinde daha yaşanabilir güzel bir kent oluşturmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Göreve yeni başlayan Gazimağusa Kaymakamı Keser’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Uluçay, Gazimağusa ilçesinde Gazimağusa Belediyesi yetkileri içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçek anlamda güzel bir örnek ortaya koyma gayesinde olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Gazimağusa için yapılacak çalışmalarla iyi bir örnek teşkil edeceklerine inandığını ifade etti.

Gazimağusa’nın sorunlarının masaya yatırılacağı toplantıları rutin hale getirmeyi arzuladığını kaydeden Keser, iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

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