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Gazimağusa Belediyesi plajlarda çalışma yaptı

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Gazimağusa Belediyesi plajlarda çalışma yaptı
Gazimağusa Belediyesi plajlarda çalışma yaptı

Gazimağusa Belediyesi, sınırları dahilinde bulunan plajların daha iyi koşullarda hizmet vermesi için bazı çalışmalar yaptı.

Glapsides, Palm Beach, Derinya Halk Plajı ve Kapalı Maraş’taki 2 plajın temizlenerek güvenli hale gelmesi sağlanırken plajlardaki tüm ekipmanlar da tamamlandı. Plajların halka daha iyi hizmet verecek duruma getirilmesi için Kum-Toprak Temizleme ve Eleme Makinesi ile plajların temizliği yapılarak sahildeki tehlikeli dal, cam parçaları ve izmarit gibi atıklar temizlendi ve kum düzgün bir şekle getirildi.

 

Denizlere ücretsiz erişimin anayasal bir hak olduğu bilinciyle hareket eden  Gazimağusa Belediyesi, halktan denize girme karşılığında ücret almıyor. Plajdaki tesisten şezlong, yastık gibi hizmetlerden faydalanmayacak olanlar denizi ücretsiz kullanma hakkına sahip oluyor. Glapsides’i işleten özel işletmeci kendi tesisini ve şezlongların olduğu alanı kullanacak olanlardan ücret alırken, plajın sağ tarafındaki şemsiyeli alan için ücret ödemeden sadece denizi ve plajı kullanmak mümkün olacak. Aynı uygulama Palm Beach’te de yapılıyor. Belediye ekipleri, Glapsides’te Voleybol ve Hentbol saha düzenlemesi de yaptı.  Bunun yanında, Glapsides ve Palm Beach Plajlarında özel işletmeciler can kurtaran görevlendirmesi yapacak, belediyenin kontrolündeki Derinya Halk Plajı ve Maraş’taki 2 plajda can kurtaran görevlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Derinya Halk Plajı açıldı

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı olan Derinya Halk Plajı belediye ekiplerinin hazırlık çalışmalarını tamamlamasından sonra yeni sezon için yeniden hizmet vermeye başladı. Kapalı Maraş’ın bittiği noktadaki plajın Belediye tarafından işletilmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile Belediye arasında imzalanan eski protokol bu yıl da uygulanıyor.  Plajın işletmesini protokol gereği Gazimağusa Belediyesi yapıyor. Plaj 29 Ekim tarihine kadar açık olacak ve 08.00-ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, girişlerin kontrollü ve kimlik kartı ile olacağı plajdan, KKTC ve TC vatandaşları yararlanabilecek.

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