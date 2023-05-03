Gazimağusa Belediyesinde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası iş birliğinde kan stoklarının korunması ve acil durumlarda ortaya çıkan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla bugün belediye binasında 08:00 ile 14:30 saatleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Ülkede farklı alanlarda halkın yararına kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi asli görevi olarak gören Gazimağusa Belediyesi hem Kan Bankası’ndaki kan stokuna destek olunmasını hem de son derece önemli olan bu konuda farkındalık yaratılmasını amaçlıyor. Gazimağusa Belediyesi çalışanları kampanyaya oldukça ilgi gösterdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay yaptığı konuşmada, ülke genelinde kan bağışı kampanyalarının hayati önemde olduğunu ifade ederek, “yeterince kan bağışı yapılamadığı için, acil kan ihtiyacı durumunda ciddi sıkıntılar ve hayati tehlikeler meydana gelebiliyor, bu durumların önüne geçmek hepimizin görevidir” dedi. Herkesin her an kana ihtiyaç duyabileceği gerçeğinin hep hatırlanması gerektiğini ifade eden Uluçay, talasami hastalarının düzenli kan ihtiyacı olan ülkemizde düzenli kan bağışçılarına da ihtiyaç olduğunu belirtti. Kan vermenin sağlığa faydaları konusunda insanların bilgilendirilmesi ve kan verebilecek kişilerin kampanyalara katılmasının kan bağışlarını artıracağını da söyleyen Uluçay, Belediye çalışanları ile kan bağışı kampanyası yapmaktan ve insan sağlığına destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Uluçay ayrıca, etkinliğe katılan çalışanlara, görev alan hemşirelere ve Hastane yönetimine teşekkür etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Şube Amiri Mustafa Yaver ise, sürekli bir ihtiyaç olan, parayla alınamayan veya farklı bir şekilde temin edilemeyen kanın sağlanması konusunda düzenlenen kampanya için hem bağışçılara hem de Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Hastanenin Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve kan bankası çalışanlarına organizasyon ve emekleri için teşekkür etti.