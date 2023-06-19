Gazimağusa Belediyesi’nin pazar yeri arife günü açık olacak

Gazimağusa Belediyesi’nin üretici ve tüketiciyi aracısız olarak buluşturduğu ticaret noktası olan Pazar Yeri, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü olan 27 Haziran Salı günü açık olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin üretici ve tüketiciyi aracısız olarak buluşturduğu ticaret noktası olan Pazar Yeri, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü olan 27 Haziran Salı günü açık olacak.

Belediye Zabıta Şubesi Amirliği tarafından yapılan açıklamada, normal zamanlarda perşembe günleri kurulan Pazar Yeri’nin arife günü hizmette olacağı, Kurban Bayramı’na denk gelen perşembe günü ise kapalı olacağı bildirildi.

8 Haziran’da Perşembe Pazarı’ndan Gazimağusa’nın mahallelerine uygulanmaya başlanan esnek toplu taşıma seferleri Pazar Yeri’nin açık olacağı arife gününde hizmette olacak ve kentin farklı bölgelerinden Pazar Yeri'ne gitmek isteyenlere ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Başlangıç noktası terminalin olacağı toplu taşıma seferleri, Namık Kemal Mahallesi Belediye önü, Canbulat Mahallesi Canbulat Özgürlük Ortaokulu önü, Lala Mustafa Paşa Mahallesi Durağı (Maksim) güzergahını takip ederek, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Zafer Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Mahallesi’nden 15 Ağustos Bulvarı’na geçiş (Larnaka Yolu), Anıt çemberinden terminal istikametine dönüş olarak hizmet verecek.