Gazimağusa-İskele Anayolu'nda Alkollü Motosiklet Kazası

Gazimağusa-İskele Anayolu'nda Alkolle Nedenli Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı, Yolcu Yaralandı, Soruşturma Detaylı İnceleme Aşamasında
20 Aralık 2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında Gazimağusa-İskele Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Ömercan DÖĞÜŞÇÜ (E-20), 101 miligram alkollü içki tesiri altında 20 AEC 084 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken Glapsides Çemberine giriş yaparken dikkatsizlik sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Motosikletin sağ yan tarafına düşen ve çemberin sol tarafındaki kaldırım taşlarına çarpan sürücü ve yolcu Yahya Emin ÖZDEMİR (E-19), Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. ÖZDEMİR'in sağ dizinde kırık tespit edildi. Alkol tesiri ve sürüş ehliyeti sınıfı dışında araç kullanma suçlarından dolayı sürücü DÖĞÜŞÇÜ tutuklandı. Soruşturma devam ediyor, detaylı inceleme yapılıyor.
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