Gazimağusa'da Meydana Gelen Alkol Etkili Trafik Kazasında Jırı STRAKOS'un Rolü:
28 Aralık 2023 tarihinde, akşam saat 20:30 civarında, Doğu Akdeniz Üniversitesi içindeki isimsiz sokak üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası, dikkat çeken ayrıntılarıyla gündemde. Jırı STRAKOS (E-34), yönetimindeki MTE 077 plakalı salon aracıyla ilerlerken, 238 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.
Olay, sürücünün batı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sokak kavşağına yaklaştığında meydana geldi. Jırı STRAKOS'un dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, aracın yolun sağında bulunan kaldırımın taşlarına çarpmasına neden oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.