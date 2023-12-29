  • BIST 7436.27
  • Altın 1964.746
  • Dolar 29.5474
  • Euro 32.659
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Kaldırıma Çarptığı Kaza

» »
Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Kaldırıma Çarpan Araç Sürücüsü Tutuklandı, Yaralanan Olmadı
Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Kaldırıma Çarptığı Kaza

Gazimağusa'da Meydana Gelen Alkol Etkili Trafik Kazasında Jırı STRAKOS'un Rolü:

28 Aralık 2023 tarihinde, akşam saat 20:30 civarında, Doğu Akdeniz Üniversitesi içindeki isimsiz sokak üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası, dikkat çeken ayrıntılarıyla gündemde. Jırı STRAKOS (E-34), yönetimindeki MTE 077 plakalı salon aracıyla ilerlerken, 238 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Olay, sürücünün batı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sokak kavşağına yaklaştığında meydana geldi. Jırı STRAKOS'un dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, aracın yolun sağında bulunan kaldırımın taşlarına çarpmasına neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan kaza... 262 Promil alkolle direksiyon başına geçti...27 Aralık 2023 Çarşamba 14:12
  • Kayıp olduğu bildirilen Doğuş Çelik bulundu27 Aralık 2023 Çarşamba 13:16
  • Mağusa'da olaylı gün... İş yerinden alıp darp ettiler26 Aralık 2023 Salı 15:56
  • Yeniboğaziçi’nde Zanlı, İnşaat Şirketine Ait Malzemeleri Çaldı26 Aralık 2023 Salı 15:09
  • Gazimağusa'da Zorla İnsan Kaçırma ve Darp26 Aralık 2023 Salı 14:52
  • Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü kutlandı26 Aralık 2023 Salı 12:41
  • “HPV Aşısı” projesi kapsamında 5 çocuğa ilk doz HPV aşısı yapıldı25 Aralık 2023 Pazartesi 12:49
  • Gazimağusa'da Kayıp Şahıs: Doğuş Çelik'ten Haber Alınamıyor25 Aralık 2023 Pazartesi 11:40
  • Futbol Maçında Çıkan Tartışmada Ciddi Darp25 Aralık 2023 Pazartesi 11:36
  • Gazimağusa'da GS-FB taraftarları bir birine girdi! Yaralılar var!24 Aralık 2023 Pazar 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti