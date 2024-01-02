Gazimağusa'da Dükkan Soygunu: Hırsızlık ve Kasti Hasar

Gazimağusa'da Dükkan Soygunu: Hırsızlık, Kasti Hasar ve Nakit Para Çalınması! İşyerine Tuvalet Penceresinden Girildi, 5000 TL Soyuldu. Polis, İ.L.(E-42) Zanlısını Tutukladı, Soruşturma Derinleşiyor
01.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyeri, tuvalet penceresinin hasara uğratılmasıyla hedef oldu. Hırsız, içeri girerek işyerindeki yazar kasadan muhafaza edilen 5000 TL nakit parayı alıp kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, İ.L.(E-42) isimli zanlı tespit edilerek tutuklandı. Ancak, olayın detayları ve motivasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek adına soruşturma devam ediyor.
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