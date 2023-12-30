Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Ani Rahatsızlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Gazimağusa'da Tragik Bir Olay: Erdoğan ÖZDAMAR, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti!
30 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 08:20 sıralarında, Gazimağusa'da uzun yıllardır yaşayan Erdoğan ÖZDAMAR (E-45), normal bir gününde Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yürüyüş yaparken beklenmedik bir şekilde rahatsızlanarak acil bir duruma dönüştü. Olay yerine hemen çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdamar, tüm sağlık ekiplerinin özverili müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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