  • BIST 7470.18
  • Altın 1958.755
  • Dolar 29.5619
  • Euro 32.3908
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Ani Rahatsızlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

» »
Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Ani Rahatsızlanan Erdoğan Özdamar Hayatını Kaybetti, Otopsi Sonrası Ölüm Sebebi Belirlenecek
Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Ani Rahatsızlanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Gazimağusa'da Tragik Bir Olay: Erdoğan ÖZDAMAR, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti!

30 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 08:20 sıralarında, Gazimağusa'da uzun yıllardır yaşayan Erdoğan ÖZDAMAR (E-45), normal bir gününde Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yürüyüş yaparken beklenmedik bir şekilde rahatsızlanarak acil bir duruma dönüştü. Olay yerine hemen çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdamar, tüm sağlık ekiplerinin özverili müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunda kaza: 1 Yaralı27 Aralık 2023 Çarşamba 14:14
  • Korkutan kaza... 262 Promil alkolle direksiyon başına geçti...27 Aralık 2023 Çarşamba 14:12
  • Kayıp olduğu bildirilen Doğuş Çelik bulundu27 Aralık 2023 Çarşamba 13:16
  • Mağusa'da olaylı gün... İş yerinden alıp darp ettiler26 Aralık 2023 Salı 15:56
  • Yeniboğaziçi’nde Zanlı, İnşaat Şirketine Ait Malzemeleri Çaldı26 Aralık 2023 Salı 15:09
  • Gazimağusa'da Zorla İnsan Kaçırma ve Darp26 Aralık 2023 Salı 14:52
  • Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü kutlandı26 Aralık 2023 Salı 12:41
  • “HPV Aşısı” projesi kapsamında 5 çocuğa ilk doz HPV aşısı yapıldı25 Aralık 2023 Pazartesi 12:49
  • Gazimağusa'da Kayıp Şahıs: Doğuş Çelik'ten Haber Alınamıyor25 Aralık 2023 Pazartesi 11:40
  • Futbol Maçında Çıkan Tartışmada Ciddi Darp25 Aralık 2023 Pazartesi 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti