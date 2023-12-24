Gazimağusa'da GS-FB taraftarları bir birine girdi! Yaralılar var!
Derbi maç öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Gazimağusa'da taşlı sopalı kavga etti. Kavgada yaralılar odluğu bilgisi veriliyor.
Gazimağusa'da GS-FB taraftarları bir birine girdi! Yaralılar var!
Derbi maç öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Gazimağusa'da taşlı sopalı kavga etti. Kavgada yaralılar odluğu bilgisi veriliyor.
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