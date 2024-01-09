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Gazimağusa'da Kara Torba Operasyonu: Narkotik Ekipleri, 2 Kilogram Hintkeneviri Ele Geçirdi

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Gazimağusa'da Narkotik Operasyon: Kara Torba Operasyonuyla Yapılan Aramada 2 Kilogram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Gazimağusa'da Kara Torba Operasyonu: Narkotik Ekipleri, 2 Kilogram Hintkeneviri Ele Geçirdi

Gazimağusa'da Büyük Çaplı Narkotik Operasyonu: Kara Torba Operasyonuyla Ele Geçirilen 2 Kilogram Hintkeneviriyle İlgili Tutuklama

08 Ocak 2024 tarihinde, akşam saatlerinde Gazimağusa'da gerçekleşen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından başlatılan etkili bir operasyon, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığına karşı önemli bir adımı temsil ediyor. 'Kara Torba Operasyonu' adını taşıyan bu operasyon kapsamında, M.T.(E-32) adlı şahsın kullanımındaki araç detaylı bir aramaya tabi tutuldu.

Yapılan arama sonucunda, aracın içinde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Narkotik ekipleri tarafından emare olarak alınan bu uyuşturucu madde, operasyonun başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bahse konu şahıs, uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklanarak adli makamlara sevk edildikara-torba-operasyonu.jpeg

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