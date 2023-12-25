Gazimağusa'da Kayıp Şahıs: Doğuş Çelik'ten Haber Alınamıyor

Gazimağusa'da Kayıp Şahıs Olayı: Doğuş Çelik, İkametinden Ayrıldıktan Sonra Geri Dönmedi, Arama ve Soruşturma Çalışmaları Hızla Sürüyor!
24 Aralık 2023 tarihinde Gazimağusa Polisi'ne verilen bilgiye göre, şehirde yaşayan Doğuş Çelik (E-30), 21 Aralık 2023 tarihinde saat 07:00 sıralarında bulunduğu ikametgahından ayrıldıktan sonra geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Polis ekipleri, kayıp şahsı bulmak ve olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kayıp olayının ardındaki gizemi çözmek için devam eden soruşturma, çevresindeki endişeyi artırıyor.
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