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Gazimağusa'da Sahtekarlık Skandalı: Tüp Gaz Hırsızlığı ve Sahte Satış!

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Gazimağusa'da yaşanan şok edici olayda, İ.T.(E-29) isimli şahsın kendisine ait olmayan 2 adet mutfak tipi boş tüp gazı sahte beyanlarla Gazimağusa'da bir işyerine satarak 700 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ortaya çıktı.
Gazimağusa'da Sahtekarlık Skandalı: Tüp Gaz Hırsızlığı ve Sahte Satış!

Gazimağusa'da Sahtekarlıkla Para Temini: Tüp Gaz Skandalı Ortaya Çıktı

Gazimağusa'da 07 Mart 2024 tarihinde yaşanan olay, şehrin huzurunu sarsan bir sahtekarlık skandalını gün yüzüne çıkardı. Saat 09:00 sıralarında gerçekleşen olayda, İ.T.(E-29) isimli şahsın, kendi olmayan 2 adet mutfak tipi boş tüp gazı kendisine aitmiş gibi göstererek Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir işyerine satışını gerçekleştirdiği ve böylelikle 700 TL gibi bir miktarı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın detaylarına göre, İ.T.'nin sahte beyanlarla işyerine sunduğu tüp gazların aslında kendisine ait olmadığı ve bu eylemiyle haksız bir kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, bu tür dolandırıcılık ve sahtekarlık vakalarının, toplumun güvenini sarsan ciddi suçlar olduğunu belirtiyorlar.

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