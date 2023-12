19 Aralık 2023 tarihinde Gazimağusa’da Ağıllar bölgesinde gerçekleşen olayda, B.Y. (E-29) ve B.E. (E-43), kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri alan içinde bulunan A.A.’nın (E-25) aracına zarar vermekle kalmayıp, şiddet uygulayarak zorla alıkoydu. A.A.’nın vücuduna yönelik ciddi darp sonucunda, şahıslar tarafından kullanılan araca binerek A.A.’yı başka bir yere götürdüler ve şiddet tehdidiyle karşı karşıya bıraktılar. Olayın ardından B.Y. tespit edilerek tutuklandı, ancak B.E. halen aranmaktadır. Soruşturma devam etmekte olup, yaşanan bu trajik olayın arka planı üzerindeki detaylar henüz aydınlatılamamış durumda.