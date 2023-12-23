Gazimağusa'da Trafik Kazası: Yayaya Çarpma Sonucu Yaralanan Tedavi Gördü

Gazimağusa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaya Yaralandı: Yaralı James William BARCLAY, Hastanede Tedavi Edilerek Taburcu Oldu, Soruşturma Sürüyor!
22 Aralık 2023 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa'da Northernland Alasya Park sitesi önlerinde yaşanan trafik kazasında, Gürkan ARKOY (E-35) yönetimindeki RM 611 plakalı araç, dikkatsizce sağa dönüş yaparak yolda yürüyen James William BARCLAY(E-53)'a çarptı. Kazada yaralanan BARCLAY, sağ ayağında kırık teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi sonrasında taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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