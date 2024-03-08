Gazimağusa'da Tüp Gaz Hırsızlığı ve Sahtekarlık Skandalı!

Gazimağusa'da Hırsızlık ve Sahtekarlık Skandalı Ortaya Çıktı

Gazimağusa'da yaşanan olay, 06-07 Mart 2024 tarihleri arasında bir ikametgahdan çalınan 3 adet mutfak tipi boş tüp gazla ilgili olarak yürütülen soruşturmada büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. İleri soruşturma kapsamında, olayın zanlısı olarak görülen M.G.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

M.G.'nin yapılan ileri sorgulamasında, çalınan tüplerin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir markete satarak sahtekarlıkla 1200 TL nakit para temin ettiği belirlendi. Bu şaşırtıcı gelişme, hırsızlık olayının daha derin bir suç zinciriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.