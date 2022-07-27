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Gazimağusa'da uyuşturucu madde tasarrufu!

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Gazimağusa bölgesinde uyuşturucu operasyonu yapılmıştır
Gazimağusa'da uyuşturucu madde tasarrufu!

1.         26.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, K.A.(E-25), D.K.(E-28), E.I.O.(E-24), P.O.(E-24) D.O.(E-20) ve N.E.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 7 gram, 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         26.07.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Hasan Barbaçolli Sokak üzerinde, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen C.E.E.(E-27)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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