  • BIST 7690.75
  • Altın 1657.475
  • Dolar 27.0569
  • Euro 29.544
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Gazimağusa’nın 49’uncu kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

» »
Gazimağusa’nın 49’uncu kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Gazimağusa’nın 49’uncu kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

İlk tören Zafer Anıtı’nda yer aldı.  Anıt'a çelenklerin konmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Halkın ve askeri birliklerin selamlanması ile başlayan törende şiirler okundu, konuşmalara yer verildi.

Törende ilk konuşmayı 4.Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Cem Karadağ yaptı.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49.yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Karadağ, Kıbrıs halkının geçmişten günümüze büyük bir direniş sergilediğini anımsatttı.

Karadağ ,  Kıbrıs Türk halkının tüm baskı, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara boyun eğmeyerek, mücadele ve direnişe en güzel örneği sergilediğini kaydetti. 

 Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Kıbrıs Türk halkı ve Gazimağusa’nın bu günlere kolay gelmediğini, geçmişte pek çok sıkıntının birlik ve beraberlik sayesinde atlatıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağının altını çizen Uluçay, varoluş mücadelesindeki kahramanları saygı ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında halkın mukavemet ruhuyla hareket ederek özgürlük ve bağımsızlığına ulaştığını ifade etti ve Gazimağusa’nın bu sayede ‘Gazi’ ünvanını aldığını belirtti.

 Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ile varlığının devamını sağladığını ve  pek çok kazanımlar elde ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar,  bugün bu sayede iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasinin var olduğunu kaydetti. 

 Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşma için egemen eşitlik, eşit ulusal statü ve iki devletin işbirliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Türk ve Yunan dengesinin sağlanması gerektiğinin  altını çizdi.

 Gazimağusa’nın Maraş açılımı ile değerine değer kattığını da hatırlatan Cuhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın Doğu Akdenizde parlayan bir yıldız olduğunu kaydetti. 

 Tören halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.            

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 yıldır günün tamamını uyuyarak geçiren 72 yaşındaki hasta, iki haftalık tedaviden sonra normal yaşamına döndü09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:16
  • Gazimağusa'da Su Ürünleri Yasasına Aykırı Hareket09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:51
  • Gazimağusa 112 Acil İstasyonu halkın hizmetinde07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:31
  • Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu evinde ölü bulundu05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:46
  • Mormenekşe ve Yeniboğaziçi bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak03 Ağustos 2023 Perşembe 09:16
  • İkamet İzinsiz02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:25
  • Mağusa'da 27 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:29
  • Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 30 Temmuz 2023 Pazar 11:51
  • Gazimağusa'da intihar!30 Temmuz 2023 Pazar 11:49
  • Mağusa'da hırsızlık, 2 tutuklama29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti