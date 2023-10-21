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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te göre yüzde 84 fazla

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de 13 gündür devam eden çatışmalarda bildirilen ölü sayısının, 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölen toplam Filistinli sayısından yüzde 84 daha fazla olduğunu açıkladı.
Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te göre yüzde 84 fazla

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), "Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmalar" başlığıyla günlük rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 4 bin 137 kişinin öldüğü, bu sayının 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölen 2 bin 251 Filistinliden yüzde 84 fazla olduğu bilgisine yer verildi.

Ölenlerin yüzde 60'ı çocuk ve kadın

Çatışmaların 14. gününde 352 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınların oluşturduğu belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğu aktarılan raporda, bu kişilerin 544 binden fazlasının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansınca (UNRWA) belirlenmiş 147 acil durum barınağında giderek kötüleşen koşullarda barındığı kaydedildi.

Raporda, sınır kapılarının art arda 10. günde kapalı kalmaya devam ederek gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan insani yardımların girişinin engellendiği aktarıldı.

Gazze'de 12 bin 845 konut yıkıldı

Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığı ya da yaşanmaz hale geldiği bildirilen raporda, 18 Ekim itibarıyla 12 bin 845 konutun yıkıldığı, 9 bin 55 konutun oturulamaz hale geldiği ve 121 bin konutun hafif ve orta derecede hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, İsrail makamlarına dayandırılarak büyük çoğunluğu 7 Ekim'de olmak üzere, İsrail'de yaklaşık 1400 İsrailli ve yabancı uyruklu kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in tahminlerine göre aralarında İsraillilerin ve yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 201 kişinin Gazze'de esir tutulduğu, 2 rehinenin serbest bırakıldığı kaydedildi.

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