Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 3 bin 38'inin çocuk olduğu biliniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği yoğun hava saldırıları, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına; yerleşim yerleri ve sağlık kurumlarının yerle bir olmasına yol açtı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca saldırılarda 3 bin 38 çocuk öldürüldü.