Gemikonağı'nda silah sesleri, 3 yaralı !

Gemikonağında faaliyet gösteren kahvehane silahlar patladı.

Aralarında tartışma çıkan grup kavga etmeye başladı. Daha sonra silahlar çeklidi ve 3 kişi yaralandı.

Polis olay ilgili soruşturma başlattı. Olayda üç kişinin yaralandığı (B. K.).(İ. G.).(T.I. )

Yaralılar Cengiz Topel’den çıkan ambulans ile Lefkoşa’ya sevk edildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“Bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan yabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş etmesi sonucu mekanda bulunan 3 kişi yaralanmıştır.

Olayda yaralanan İbrahim Güder (E-41), Behiç Kurtçebe (E-55) ve Tamer Işıklar (E-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İki kişinin sırtından bir kişinin ise karnında yaralandığı bilgisine ulaşıldı.