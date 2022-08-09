  • BIST 2.785,16
  • Altın 1033.13
  • Dolar 17.9017
  • Euro 18.2729
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Gençler arasında çok eşli olma isteği hızla yayılıyor

» »
Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık dört İngiliz'den biri çok eşli bir ilişkiyi denemeye hevesli.
Gençler arasında çok eşli olma isteği hızla yayılıyor

Erotik shop hizmetleri sunan Lovehoney, farklı ilişki dinamikleri ve cinsel arzularını iletme konusunda nasıl hissettiklerini ortaya çıkarmak için cinsel açıdan aktif 2.038 İngiliz’le anket yaptı.

Daily Star’ın haberine göre, yeni çalışma, sekse yönelik tutumların son yıllarda değiştiğini ve daha fazla insanın cinselliklerini farklı şekilde yaşamaya daha istekli olduğunu ortaya koydu.

Romantik ilişkilerin geçmişte olduğundan çok daha rahat olduğunu söyleyen üç İngiliz’den birinin tek eşliliğe inanmadığı ortaya çıktı.

shutterstock_70691605-660x442.jpg

GENÇLER DAHA HEVESLİ

Neredeyse her üç İngiliz’den biri tek eşliliğe inanmadığını ve insanların dörtte birinden fazlasının açık bir ilişki düşüneceğini belirtti (%27).

Neredeyse dörtte biri de çok aşklı bir ilişkiye (%23) açık olacağını söyledi.

Araştırma ayrıca, erkeklerin %39’u kadınların sadece %14’üne kıyasla açık bir ilişki keşfedeceklerini söylediğinden, erkeklerin kadınlara kıyasla açık ilişkiyi keşfetmeye önemli ölçüde daha açık olduğunu buldu.

Ve cinsiyet, ilişkilerdeki tek farklılık değildi, çünkü 18 ila 24 yaşları arasındakiler açık bir ilişkiyi keşfetmeye en hevesli kişiler olarak bulunurken, sıralamayı 35 ila 44 yaşları arasındakiler izledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Zenginlerin hapishanesi” gibi görünen sanat eseri infial yarattı08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:53
  • Deniz paraşütünden düşen kadın turist yaşamını yitirdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:40
  • 8 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40
  • Uluslararası Af Örgütü’nden Ukrayna özrü07 Ağustos 2022 Pazar 21:54
  • Evinizdeki toksinlere dikkat07 Ağustos 2022 Pazar 15:24
  • Araştırma: Irkçılığa uğrayanların hafızaları daha zayıf07 Ağustos 2022 Pazar 13:47
  • 9 yaşında dahi: Stephen Hawking ve Einstein ile aynı seviyede06 Ağustos 2022 Cumartesi 23:50
  • 6 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:24
  • Yaşlılar ve Z Kuşağı tehlikede… Yalnızlık, kalp krizi riskini tetikliyor05 Ağustos 2022 Cuma 20:56
  • 5 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!05 Ağustos 2022 Cuma 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti