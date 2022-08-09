Gençler arasında çok eşli olma isteği hızla yayılıyor

Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık dört İngiliz'den biri çok eşli bir ilişkiyi denemeye hevesli.

Erotik shop hizmetleri sunan Lovehoney, farklı ilişki dinamikleri ve cinsel arzularını iletme konusunda nasıl hissettiklerini ortaya çıkarmak için cinsel açıdan aktif 2.038 İngiliz’le anket yaptı.

Daily Star’ın haberine göre, yeni çalışma, sekse yönelik tutumların son yıllarda değiştiğini ve daha fazla insanın cinselliklerini farklı şekilde yaşamaya daha istekli olduğunu ortaya koydu.

Romantik ilişkilerin geçmişte olduğundan çok daha rahat olduğunu söyleyen üç İngiliz’den birinin tek eşliliğe inanmadığı ortaya çıktı.

GENÇLER DAHA HEVESLİ

Neredeyse her üç İngiliz’den biri tek eşliliğe inanmadığını ve insanların dörtte birinden fazlasının açık bir ilişki düşüneceğini belirtti (%27).

Neredeyse dörtte biri de çok aşklı bir ilişkiye (%23) açık olacağını söyledi.

Araştırma ayrıca, erkeklerin %39’u kadınların sadece %14’üne kıyasla açık bir ilişki keşfedeceklerini söylediğinden, erkeklerin kadınlara kıyasla açık ilişkiyi keşfetmeye önemli ölçüde daha açık olduğunu buldu.

Ve cinsiyet, ilişkilerdeki tek farklılık değildi, çünkü 18 ila 24 yaşları arasındakiler açık bir ilişkiyi keşfetmeye en hevesli kişiler olarak bulunurken, sıralamayı 35 ila 44 yaşları arasındakiler izledi.