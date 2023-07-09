Gençler Birliği 90 yaşında...

İskele’nin Futboldaki Süper lig temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90 yaşına girdiğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsel ile duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde "ilk günkü gibi genç ve heyecanla" sloganı dikkat çekiyor.



İSKELE’DE 90. YAŞ HEYECANI

Larnaka’da 1934 yılında bir grup arkadaş tarafından hayata geçirilen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 90 yaşındaki tarihi kulüp, 2023- 2024 sezonunda futbolda Süper Lig’de, basketbolda Pro Lig’de ve yüzmede birçok yaş kategorisinde mücadele ederek hem kulübü hem camiayı temsil edecek. 90. yılında oluşturduğu futbol, basketbol ve yüzme akademilerinde yüzlerce gencin eğitim aldığı Larnaka Gençler Birliği ülke sporuna önemli hizmetler vermeye devam ediyor.