Gezeravcı’nın bugün Dünya’ya dönmesi planlanıyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05’te Dünya’ya dönmesi bekleniyor.
SpaceX, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05’te Dünya’ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS’den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.
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