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"GG İçin Galibiyet Şart"

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"GG İçin Galibiyet Şart"
Gençlik Gücü Türk Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry vurguladı...

Takımlarının son üç haftadır üst üste mağlup olduğuna dikkat çeken Gençlik Gücü Türk Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Tüm toleransımızı kullandık. Bundan sonraki karşılaşmalarda kaybetme lüksümüz yok. Galibiyet şart oldu” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 30 haftalık K-Pet Süper Lig’in 19 haftası geride kaldı. 19’uncu hafta karşılaşmaları sonrasında arzu edilen yerden uzakta olduklarını belirten Gençlik Gücü Türk Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Galibiyet şart” dedi.

Takımlarının son üç haftadır üst üste mağlup olduğuna dikkat çeken Gençlik Gücü Türk Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Tüm toleransımızı kullandık. Bundan sonraki karşılaşmalarda kaybetme lüksümüz yok. Galibiyet şart oldu” şeklinde konuştu.

20’inci haftada, kendileri gibi puana ihtiyacı olan bir takımOzanköy ile karşılaşacaklarını belirten Başkan, “Kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmayı kaybetmemiz halinde, Süper Lig’de kalmamız çok zorduruma girer. Rakip beraberlik için geleceğinden zor bir karşılaşma olacak. Ancak kazanmak zorundayız” dedi.
Gençlik Gücü taraftarının bu önemli karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmamasını isteyen Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry şöyle konuştu, “Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Teknik kadroya güvenimiz tam. Futbolcularımızdan, özellikle bu karşılaşmada tüm güçlerini kullanmalarını, 90 dakika boyunca koşmalarını istiyoruz. Çünkü kaybetme lüksümüz yok, tüm toleransımızı kullandık.”

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