GG, rakibine acımadı: 4-0

Galip gelenin rahat bir nefes alacağı karşılaşmayı ev sahibi Gençlik Gücü kazandı

Gençlik Gücü, küme düşme hattın altındaki rakibi Yeniboğaziçi’niNdueMujeci (2), Maiaya Bara Mamadouve Akın Yıldırım’ın golleriyle 4-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı

STAT:Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak,Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut,NdueMujeci(Orhan Çokbekler), Uğur Sönmez, Özcan Saygı(Derviş Özeralp), Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ (Akın Yıldırım), Debola Daniel OgunSeye,Maiaya Bara Mamadou, Gökhan Özer.

YENİBOĞAZİÇİ: Ersoy Saydağ, İsmail Tırlık, Haşim Girgin, GueyeSerigneOusmane, RamadanAğdaç, ArmonoFrancios Ahmet (Turgay Sezer) (Hüseyin Genel), Mehmet Çağakan (Kemal Varan), Talat Nurtunç, Ahmet Yalçın, KemaOusmane, Burçin Kerimoğulları.

GOLLER: Dk:37 ve dk:69NdueMujeci, dk:66 Maiaya Bara Mamadou, dk:87 Akın Yıldırım (Gençlik Gücü).

Küme düşme hattının altı ve üstünde yer alan iki takımın 22’nci hafta karşılaşmasında, vasatın altında futbol oynanmasına rağmen kale ağları 4 gol gördü. Ev sahibi Gençlik Gücü, küme düşme hattının altındaki rakibi Yeniboğaziçi’ni 4-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

13’üncü dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel OgunSeye’nin soldan ceza sahasına gönderdiği topla kaleci sahası önünde buluşan NdueMujeci topa vuramadı. Oluşan karambolde top kaleci Mehmet Saydağ’ın elinde kaldı.

37’nci dakikada, Özcan Saygı ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola Daniel OgunSeye’nin soldan ceza sahasına gönderdiği topu NdueMujeci bu kez iki hamlede de olsa ağlara göndermeyi başardı, Gençlik Gücü:1 – Yeniboğaziçi:0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyetinde kapandı.

58’inci dakikada, kaleci ile karşı karşıya kalan NdueMujeci’nin üst üste 3 kez vurduğu topu kaleci Ersoy Saygağkornere gönderdi.

69’uncu dakikada, kaleciyi geçen Debola Daniel OgunSeye’nin vurduğu top savunmadan döndü. Dönen topa yine sahip olan Debola Daniel OgunSeye bu kez topu arkadaşı NdueMujeci’ye verdi, bu futbolcu da topu boş kaleye göndermede zorlanmadı, Gençlik Gücü:3 – Yeniboğaziçi:0.

66’ncı dakikada, Maiaya Bara Mamadou’nun sağ çaprazdan vurduğu top kaleci Ersoy Saydağ’ın bakışları önünde kale ağlarıyla kucaklaştı, Gençlik Gücü:2 – Yeniboğaziçi:0.

77’nci dakikada, Yeniboğaziçi’ndenRamadanAğdaç’ın kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.

81’inci dakikada, kaleci ile karşı karşıya kalan Maiaya Bara Mamadou topu Debola Daniel OgunSeye’ye verme yerine kaleciyi geçmeyi deneyince kaleci Ersoy Saydağ gole izin vermedi.

83’üncü dakikada, ani gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel OgunSeye’nin sağ çaprazdan vurduğu top yan kale ağlarında kaldı.

85’inci dakikada, kendi götürdüğü topla Yeniboğaziçi ceza sahasına giren Akın Yıldırım’ın yanındaki rakibine rağmen vurduğu top ağlarla kucaklaştı, Gençlik Gücü:4 – Yeniboğaziçi:0.

87’nci dakikada, Yeniboğaziçi’nden Ahmet Yalçın’dan seken topu kaleci Ferhat Oğlak son anda kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 4-0’lık galibiyetinde tamamlandı. Bu skorla Gençlik Gücü puanlarını 26’ya yükseltirken; Yeniboğaziçi 18 puanda kaldı.