  • BIST 2.015,43
  • Altın 768.51814
  • Dolar 13.3654
  • Euro 15.0219
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Etrafında Silah Sesleri Duyuldu

» »
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Etrafında Silah Sesleri Duyuldu

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.

Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Somali'de Nüfusun 5'te Biri Kuraklığın Etkisi Altında29 Ocak 2022 Cumartesi 16:15
  • Afrika'nın güneydoğusunu vuran fırtınada ölü sayısı 78'e yükseldi28 Ocak 2022 Cuma 10:48
  • BM: Somali'de Kuraklık 1 Milyondan Fazla Kişiyi Göç Etmeye Zorlayabilir25 Ocak 2022 Salı 20:01
  • Burkina Faso'da Asker Yönetime El Koydu25 Ocak 2022 Salı 00:30
  • Burkina Faso’da ayaklanan askerler devlet başkanını gözaltına aldı24 Ocak 2022 Pazartesi 14:15
  • Libya Başbakanı Dibeybe: Seçimler İçin Gerçek Bir Anayasaya İhtiyacımız Var23 Ocak 2022 Pazar 23:06
  • Kamerun’da Gece Kulübünde Meydana Gelen Patlamada Çok Sayıda Kişi Öldü23 Ocak 2022 Pazar 21:55
  • Etiyopya Ordusu Tigray Eyaletine Harekat Planladıklarını Açıkladı23 Ocak 2022 Pazar 15:17
  • Kamerun’da Gece Kulübünde Meydana Gelen Patlamada Çok Sayıda Kişi Öldü23 Ocak 2022 Pazar 14:06
  • DSÖ: Afrika’da Omicron Çıktığından Beri Vaka Sayıları İlk Defa Düştü21 Ocak 2022 Cuma 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti