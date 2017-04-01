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Girne Kritik Virajı Döndü... Girne Üniversitesi: 71- Adana ASKİ: 65

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Girne Kritik Virajı Döndü... Girne Üniversitesi: 71- Adana ASKİ: 65
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında konuk ettiği Adana ASKİ takımını 71-65 mağlup etti.

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında konuk ettiği Adana ASKİ takımını 71-65 mağlup etti.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta, Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı periyotları 23-13, 40-31, 59-47 ve 71-65 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçen Girne Üniversitesi, 4.14 kala farkı 9 sayıya çıkardı (16-7). Betül Erkoyuncu, Marica Gajiç ve Cappie Pondexter ‘ın sayıları ile 21-11’lik skoru elde eden Girne Üniversitesi, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

Cappie Pondexter ve Melisa Can ‘ın sayıları ile 2.periyoda girip 3 dakika dolmadan skoru 29-18 yapan Girne Üniversitesi, 5.25 kala 34-23’lük skoru elde etti. Tijana Krivacevic,  Leilani Mitchell ‘ın sayıları ile 39-25’lik skora ulaşan ev sahibi ekip, Cappie Pondexter‘ın 12 sayısının olduğu periyodu 40-31 üstünlükle kapadı.

Üçüncü periyodun ilk 3.5 dakikasını 49-35 ile geçen Girne Üniversitesi,  Adana ASKİ’’de Avery Warley ve Asena Yalçın ‘ın sayılarına engel olamayınca 3.30 kala fark 6’ya düştü (49-43)  Tijana Krivajevic ve Marica Gajic ‘in sayıları ile 3.periyotu Girne Üniversitesi 59-47 önde bitirdi.

Son periyotta hamle yapan Adana ASKİ, 8-3 seri ile 6 dakika kala farkı 7 sayıya düşürdü (62-55) Girne Üniversitesi’nde Cappie Pondexter ve Leilani Mitchell ‘ın sayılarına Warley ve Asena Yalçın ile karşılık veren ASKİ, 30 saniye kala farkı 4’e indirdi (69-65)  Girne Üniversitesi, Mitchell ‘ın serbest atışları ile maçı 71-65 kazandı.

Girne Üniversitesi’nde;  Cappie Pondexter 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Leilani Mitchell 16 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Tijana Krivacevic 11 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, Marica Gajiç 11 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, Özge Yavaş 4 sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Adana ASKİ’de; Asena Yalçın 21 sayı, 6 ribaunt 12 sayı, Avery Varley 16 sayı, 13 ribaunt, Kübra Erat 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

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