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Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden 25 yaşındaki genci kaçırdılar, darp ettiler

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Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden 25 yaşındaki genci kaçırdılar, darp ettiler
Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden 25 yaşındaki genci kaçırdılar, darp ettiler

Girne’de alacak verecek meselesi yüzünden 25 yaşındaki M.R.’yi kaçıran, darp eden ve para isteyen 3 zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre, 04 Ağustos 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında, Girne’de, 28 yaşındaki O.H., 26 yaşındaki M.M.R. ve 22 yaşındaki N.B.’nin bir taraf olup, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşacakları gerekçesiyle, 25 yaşındaki M.R.’yi kalmakta olduğu ikametgahtan rızası dışında başka bir ikametgaha zorla kaçırıp alıkoyduktan sonra, ciddi şekilde darp edip çalmak niyetiyle tehditle para istedikleri tespit edildiği açıklandı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

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