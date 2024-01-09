Girne'de Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Alkollü Şahısın Aracı Hasara Uğrattı

Girne'de Sarhoşluk ve Kasten Hasar Olayı: C.M.(E-29) Alkollü İken Çevreye Rahatsızlık Verip Aracı Kırarak Tutuklandı
Girne'de Evliya Çelebi Sokak'ta 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda, C.M.(E-29) adlı şahıs, alkollü olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Ardından, sokak üzerinde park halinde bulunan NT 194 plakalı salon aracın sol arka farına kasten tekme atarak hasara uğrattı.
Olayın bildirilmesi üzerine tutuklanan C.M., polis tarafından gözaltına alındı.
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