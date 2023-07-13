Girne'de yangın söndürüldü

13.07.2023 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Girne’de Yılan Adası mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru ot ve ağaçları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri ile bölgede bulunan bir iş makinesinin müdahalesi ile müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu bir adet hurma, bir adet çam, bir adet servi ağacı, bir adet akasya ağacı, cemile çiçekleri, iki adet elektrik direği ile aydınlatma direği üzerinde bulunan elektrik sayacı ve kuru otlar yanarak zarar gördü.