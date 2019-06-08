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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Gizemli “Evren”in Sırlarının Keşfi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtların 11 Haziran’da sona ereceği, eğitimin 18 Haziran’da başlayacağı belirtildi.
Gizemli “Evren”in Sırlarının Keşfi

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran - 9 Ağustos tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtlar devam ediyor.

Kayıtlar, 11 Haziran tarihine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıt standı ve ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili kayıt ve detaylı bilgilere web adresi yanı sıra  +90 548 833 13 38 numaralı telefondan da ulaşılabiliyor.

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