Gizli belge krizi: ABD istihbaratı Rusya’nın en önemli kurumlarına sızmış

ABD yönetimini alarm durumuna geçiren sızıntı krizinde yeni ortaya çıkan gizli belgeler, Rusya içinde iç çatışmanın giderek büyüdüğünü ve ABD istihbaratının Rusya’daki önemli kurumlara nasıl sızdığını ortaya koydu.

ABD'de başta Ukrayna savaşı olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin orduya ait gizli belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili kriz sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Ulusal güvenliğimize ve müttefiklerimize olan etkisini değerlendirmeye odaklanan kurumlar arası bir çalışma başlatılmıştır” denilmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sızıntının kaynağını bulmakta kararlı olduklarını söylemişti.

7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları içeriyor.

‘RUSYA’DA İÇ ÇATIŞMA BÜYÜYOR’

Yeni ortaya çıkan gizli belgelerde ise, Ukrayna'da savaşan Rusya içinde yaşanan çatışmanın boyutları ve ABD istihbaratının Rus güçlerinin içindeki etkisi dikkat çekti. New York Times gazetesinin haberine göre 27 sayfalık yeni gizli belgeler, Rus yönetimi içinde Ukrayna savaşıyla ilgili daha önce düşünülenden çok daha büyük bir “iç savaş” yaşandığını gösterdi.

Buna göre Rus istihbaratı, savaşta ölen Rus askerlerinin sayısıyla ilgili yanlış bilgi veren orduya öfkeli. Ordunun Rusya'nın kayıplarıyla ilgili bilgi vermemesinin ülke istihbaratı içinde huzursuzluğa yol açtığına dikkat çekildi.

Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna’da savaşan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki krizi çözmek için bizzat araya girdiğine dair bilgiler de belgelerde yer alıyor. Moskova'daki iç gerilimin Putin'in 13 aydan uzun süredir Ukrayna'da askeri zafer kazanamamasına yol açtığı yorumu da belgelerde dikkat çekti.

‘ABD, RUS İSTİHBARATINA DA SIZDI’

Yeni belgeler, ABD istihbaratının Rus istihbarat birimleri ve ordunun neredeyse her unsuruna sızdığını ve yerleştiğini de ortaya koydu. ABD istihbaratının Rusya'daki varlığı sayesinde Washington'ın Moskova'nın Ukrayna savaşıyla ilgili planlarına önceden ulaşabildiği kaydedildi.

Sızdırılan çok sayıda belgede, birçok Batılı ülkenin özel birliklerinin Ukrayna’da faaliyet gösterdiği de görülmüştü. BBC'nin haberine göre 23 Mart tarihli bir belgede, Ukrayna'daki en büyük yabancı özel birliğin 50 kişilik ekiple İngiltere'ye ait olduğu, İngiltere'yi Letonya, Fransa, ABD ve Hollanda’nın izlediği belirtildi.