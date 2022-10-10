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Golf Federasyonu Federasyon Kupası Şampiyonu Gareth Griffiths…

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Golf Federasyonu Federasyon Kupası Şampiyonu Gareth Griffiths…
Golf Federasyonu Federasyon Kupası Şampiyonu Gareth Griffiths…

Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun yedinci turnuvası olan Federasyon Kupası Golf Turnuvası, 8 Ekim Cumartesi gün Korineum Golf & Beach Club sahasında gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu  40 Puan ile Gareth Griffiths oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 35 Puan ile Öznur Karşı alırken, Derviş Sam da 34 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 26 Gross Puanı ile Yong Wu aldı. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden Kadınlar En Uzun Vuruş ödülünü Öznur Karşı alırken, Erkekler En Uzun Vuruş Ödülünü de Kerem Karşı aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü ise Vaughan Miller kazandı. Turnuva sonrası kazanaların kupaları Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası Cumhuriyet Kupası, 15 Kasım’da oynanacak.

 

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