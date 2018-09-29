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Google 20 Yıl Boyunca Yapılan En Popüler Aramaları Açıkladı

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Google dün itibariyle “pek emin olamadığı” doğum gününü kutlamaya başladı. Eh şey, Google’ın doğum günün tam olarak hangi güne denk geldiğini kurucuları da tam olarak bilmiyorlar…
Google 20 Yıl Boyunca Yapılan En Popüler Aramaları Açıkladı

Tüm sorulara yanıt bulup, kendi doğum gününün ne zaman olduğuna yanıt bulamayan dev arama motoru, dünden bugüne birçok yenilikle karşımıza çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

Belki en ilginç yeniliklerinden biriyse Google’ın 20. yılına özel olarak yayına alınan ve “Google’da 20 yıl boyunca yapılan en popüler aramalar” sorusuna ışık tutan internet sitesi: 20years.withgoogle.com oldu.

20years.withgoogle.com, belli başlı kategorilerde ve yıllar bazında tüm insanlığın 20 yıl içinde yaptığı en popüler aramaların neler olduğuna yanıt veriyor.

Turkpod haber sitesi‘nin haberine göre aktörlerden oyunlara, oyunlardan spor otomobillere varıncaya dek baya kapsamlı bir veri tabanı mevcut. Sitenin zaman tüneli yapısıysa bir aramanın yıllar içindeki arama popülaritesine de göz atmamızı sağlıyor.

Anahtar Kelime Avı için Altın Değerinde Olabilir!

Google’ın bu özel sitesinde göreceğimiz üzere bazı aramalar yıllar içinde yeniden trend olabiliyor. Üstelik Google bir anahtar kelimenin üstüne tıkladığımızda, yıllar içinde o aramaya ilişkin yapılan popüler aramaları da sunuyor.

Eğer kendi alanınızdaki popüler başlıklar üzerinden detaylı bir analiz yaparsanız, belki gözünüzün önünde duran ve fakat önceden fark edemediğiniz trend anahtar kelimeleri havada kapabilirsiniz.

Her şeyin illa işle ilgili olmasına gerek yok. Sadece eğlence için ve son 20 yılda ilgi alanınızdaki trend popülaritesinin değişimini izlemek isterseniz Google’ın bu sitesini ziyaret etmek isteyebilirsiniz.

Google 20. yaş gününü gerçekten dolu dolu özellikler ve yenliklerle geçiriyor, siz ne dersiniz?

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