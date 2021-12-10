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Gram Altından Yeni Rekor: 794, 55 TL

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Gram Altından Yeni Rekor: 794, 55 TL
Gram Altından Yeni Rekor: 794, 55 TL

Altın tırmanışına devam ediyor. Bugün gram altının satış fiyatı 794,55 TL, çeyrek altının satış fiyatı 1,288 TL oldu.

Güne 788,06 ile başlayan Gram Altın, saat 16:04 itibarıyla 794,55'den işlem görüyor. Dün en düşük 780,18, en yüksek 791,56 seviyelerini gören Gram Altın, günü 786,38 seviyesinde kapatmıştı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 794,55 TL'den işlem görüyor.

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1,288 TL, Cumhuriyet altını da 5,133 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.772 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 794,55 TL

Çeyrek altın: 1,288 TL

Yarım altın: 2,585 TL

Cumhuriyet altını: 5,133 TL

Reşat altın: 5,165 TL

Altın ONS: 1772 $

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