Gram, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ve Çeyrek Altın Fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,30

SATIŞ: 3.134,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.134,00

SATIŞ: 3.182,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,48

SATIŞ: 438,82

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.024,89

SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,40

SATIŞ: 1.533,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,30

SATIŞ: 767,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,52

SATIŞ: 467,63

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.