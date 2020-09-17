  • BIST 1.104
  • Altın 470,259
  • Dolar 7,5018
  • Euro 8,8352
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Gram, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ve Çeyrek Altın Fiyatları

» »
Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
Gram, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ve Çeyrek Altın Fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.155,30

SATIŞ: 3.134,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.134,00

SATIŞ: 3.182,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,48

SATIŞ: 438,82

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.024,89

SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,40

SATIŞ: 1.533,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,30

SATIŞ: 767,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,52

SATIŞ: 467,63

a1-010.jpg

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde son durum ne? (14 Eylül 2020 Pazartesi)14 Eylül 2020 Pazartesi 08:37
  • Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?12 Eylül 2020 Cumartesi 10:19
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi - 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?12 Eylül 2020 Cumartesi 09:30
  • Dövizde son durum? 12 Eylül 2020 Cumartesi12 Eylül 2020 Cumartesi 09:01
  • Altın fiyatlarında bugün sürpriz hareketlilik!11 Eylül 2020 Cuma 14:10
  • Yastık altı altınları için Hazine’den yeni plan11 Eylül 2020 Cuma 13:30
  • Doğalgaz müjdesi çok konuşuldu11 Eylül 2020 Cuma 10:38
  • Dövizde son durum (11 Eylül 2020 Cuma)11 Eylül 2020 Cuma 08:48
  • Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira!10 Eylül 2020 Perşembe 11:43
  • Yıllara Göre Girişimcilik Oranları Belli Oldu09 Eylül 2020 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti