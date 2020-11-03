  • BIST 1.130
  • Altın 521,127
  • Dolar 8,5098
  • Euro 9,9597
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Grip Ve Nezle Olan Vatandaşlar Acile Koştu, Corona Riski Arttı

» »
Grip olan vatandaşların corona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servisleri doldurması, gereksiz meşguliyet oluşturulan hastane önlerinde virüsün yayılma riskini arttırdı
Grip Ve Nezle Olan Vatandaşlar Acile Koştu, Corona Riski Arttı

Diyarbakır'da havaların soğuması beraberinde gribal enfeksiyonlara bağlı grip, nezle gibi mevsimsel salgın hastalıkları beraberinde getirdi. Gribal enfeksiyon hastalıkları çeken vatandaşlar corona virüsüne yakalandıkları korkusuyla acil servislerine akın etti.

Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, basit gribal enfeksiyonlara bağlı hastalıklardan dolayı acili meşgul etmemeleri ve corona virüsüne davetiye çıkartmamaları için vatandaşların aile hekimlerinde tedavi olmaları gerektiğini söyledi.

KİMLER TEST YAPTIRMALI?

Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

“Havaların soğumasıyla birlikte, nezle, grip gibi viral kaynaklı üst solunum enfeksiyonları arttı. Artışlar hastane acilinde yük artışına neden oluyor, vatandaşlarda şunu istiyoruz, her üst solunum enfeksiyonunu corona virüsü gibi düşünmesinler özellikle ateş, yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetler eşlik eden kişilerin acillere başvurması ve test yapması gerekir. Ama sıradan ateşi olmayan, burun akıntısı olan kişiler birkaç gün evde takip edilerek düzelmedikleri durumda hastanelere giderek testlerini yapması daha uygun olacaktır. Sıra dışı bir süreçten geçiyoruz, özellikle korona virüs hastalarına daha çok vakit ayırmamız lazım, o nedenle hastane önündeki gereksiz yoğunluğun önüne geçebilmek için bu geçiş döneminde gribal enfeksiyonlardan dolayı hastane başvurularını mümkün olduğunca az tutup, en azından sağlık hizmetinin aksamamasında katkı sağlamış oluruz. Korona virüs kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılıyor, bu ortamların biride hastaneler. Hastalarımızdan şunu rica ediyoruz, aile hekimleri tarafından tedavi edilebilecek tekitleri aile hekimlerinde tedavi olarak hastaneleri meşgul etmemeleri ve kalabalıklaştırmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:" Yoğun bakımda tedavi gören Koronavirüs hastası servise alındı "03 Kasım 2020 Salı 11:32
  • Uzm. Estetisyen Sibel Kırbaş, Kış Mevsiminde Cildimizi Korumanın Formülünü Açıkladı03 Kasım 2020 Salı 10:20
  • Bebekliğin İlk Yılında Düşük D Vitamini Obeziteye Yol Açabilir03 Kasım 2020 Salı 09:56
  • Bilim İnsanları Koronaya Karşı Müthiş Çözümü Açıkladı03 Kasım 2020 Salı 09:51
  • Göğüs Küçültme Sadece Estetik Değil, Sağlık İçin De Gerekli03 Kasım 2020 Salı 09:48
  • Birçok kişi Covid-19'u evinde kapmış olabilir02 Kasım 2020 Pazartesi 23:02
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 46 Milyon 823 Bini Geçti02 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
  • Kırmızı et tüketimi yüzde 30 düştü, makarna tüketimi yüzde 25 arttı02 Kasım 2020 Pazartesi 20:06
  • Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir02 Kasım 2020 Pazartesi 19:43
  • Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı02 Kasım 2020 Pazartesi 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti